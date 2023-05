Mise au point de François Lenglet sur la situation économique actuelle de la Grèce

Pour notre spécialiste économie, si on s'en tient aux finances, la Grèce est une miraculée : un budget rétabli, une dette publique redescendue de plus de 200 % à 170 % du PIB et une croissance évaluée à + 5,9 % pour 2022, l'une des plus élevées en Europe. Le pays est devenu le paradis des économistes et aussi des touristes. La Grèce a retrouvé le nombre de visiteurs qu'elle avait atteints avant la pandémie. Des Européens du Nord qui investissent massivement dans l'immobilier local, 2 milliards d'euros l'année dernière. Ce redressement a pourtant un coût exorbitant, précise François Lenglet. Les dépenses publiques et sociales ont été sabrées. Le salaire moyen grec a chuté de 25 % par rapport à 2007. Le PIB, l'activité économique du pays, a perdu 20 %. En conséquence, le chômage des jeunes atteint 28 % et le pays se vide de ses jeunes diplômés qui le quittent dans l'espoir de meilleur salaire ailleurs. C'est le paradoxe de cette convalescence, poursuit-il. La Grèce exporte au nord de l'Europe ses jeunes en manque de carrière, tandis qu'elle importe du nord des retraités et des touristes en manque de baignade. Le soleil est resté le véritable avantage compétitif du pays, conclut-il.