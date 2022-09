Mise au point de François Lenglet sur l'arrêt du gazoduc Nord Stream

Vladimir Poutine veut-il montrer qu'il est encore le maître du jeu ? "Oui, c'est lui qui a la main, il a réduit peu à peu l'approvisionnement de l'Europe sous les prétextes les plus variés à la veille de l'hiver. La Hongrie a choisi de maintenir ses importations de Russie, et les disputes montent entre la France et l'Allemagne sur le nucléaire, l'approvisionnement commun en gaz ou les gazoducs à construire sur le continent", répond François Lenglet, spécialiste en économie chez TF1 Cela veut-il dire que les sanctions sont totalement inefficaces ? "Celles qui interdisent l'exportation de technologie à Moscou, elles sont très efficaces, en revanche celles qui frappent l'énergie ne marchent pas. La Russie n'a jamais autant gagné de l'argent que depuis l'invasion de l'Ukraine, avec son gaz et surtout son pétrole. Près de 97 milliards d'euros depuis le début de l'année, c'est 40% de plus que l'année dernière". "Les Européens continuent en réalité à acheter et surtout parce qu'il y a d'autres clients que nous, alors que les prix ont fortement monté. L'Inde par exemple, la Chine, la Turquie, l'Arabie Saoudite qui achète à Moscou et nous revend l'or noir raffiné avec un bénéfice. La guerre d'Ukraine a ramené le monde occidental à ses dimensions véritables, il ne fait plus la loi", poursuit-t-il. TF1 | F. Lenglet