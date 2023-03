Mise au point de François Lenglet sur le rapport des Français au travail

Ce rapport de force a eu les répercussions les plus importantes sur les salaires, estime François Lenglet. Notre spécialiste économie poursuit qu'en 2022, l'augmentation de la rémunération en France a été de 5 % en moyenne, presque deux fois plus qu'en 2021. Il n'y a pas que les diplômés qui en profitent, plus 5,4 % dans la grande distribution, plus 7,5 % dans la sécurité et gardiennage, plus 12 % dans la coiffure et plus 16 % dans l'hôtellerie et restauration. Une moyenne qui reste plus faible que la hausse des prix de 5,9 % en 2022. Notre perte de pouvoir d'achat salarial a donc été de 0,9. Mais c'est l'une des plus faibles en Europe. En Allemagne, elle est de -3 %, au Royaume-Uni, c'est - 5 %, et en Italie, - 8 %. Coté condition de travail, les entreprises sont obligées aussi de s'assouplir pour recruter sur les horaires, sur les congés, le télétravail, voire en fournissant un logement. Dans la restauration, les employeurs sont ainsi de plus en plus nombreux à restreindre leur heure d'ouverture et le choix des plats pour permettre aux salariés de prendre un vrai repos hebdomadaire. Recruter, c'est devenu difficile que la chasse aux papillons, conclut-il. TF1 | F. Lenglet