Mise au point : est-il possible pour Renault de redresser les comptes sans casse sociale ?

Surcapacité, modèles vieillis... C'est une crise grave mais classique que traverse Renault actuellement. D'autres constructeurs l'ont connue. En 2014, Peugeot était en danger de mort. Auparavant, General Motors , Chrysler ou Fiat. Mais tous ont rebondi en fermant des usines et en investissant dans une gamme neuve. Suppression d'emploi, relocalisation, production de nouveaux modèles... Quelle option prendra l'un des fleurons de l'industrie française pour redresser ses comptes ?