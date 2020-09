Mise au point : la France n'a-t-elle rien fait pour éviter la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune ?

Les salariés de l'usine de pneus Bridgestone de Béthune n'ont pas sauvé leur emploi. Mais ils ont obtenu de la direction un accord de méthode. Pendant cinq mois, des négociations vont s'ouvrir pour étudier toute alternative à la fermeture. Lundi matin, les ministres de l'Industrie et du Travail se rendront sur place pour discuter avec les syndicats et les élus. Cette affaire a provoqué de nombreuses réactions ces derniers jours. Alors, qu'a fait pour le pays éviter de telle situation ?