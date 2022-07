Mise au point : le Brexit n'en finit plus de déstabiliser l'économie britannique

L'information a fait la Une du quotidien conservateur The Telegraph, ce week-end. En tout, 1 500 millionnaires devraient abandonner le Royaume-Uni cette année 2022. Ils s'ajouteront aux 12 000 qui ont émigré depuis 2017. Et pour cause, tout s'accumule contre le Royaume de sa majesté : une économie qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant le Covid, une inflation à 9%, une vague de grèves sans précédent depuis 1978, la hausse des impôts sur le revenu, des cotisations sociales, et un Premier ministre Boris Johnson dans les foucades, qui indispose jusque dans son propre camp. Le pays ne parvient pas à reformuler un projet après le Brexit, alors que les coûts de la rupture avec l'Europe sont bien là. Le commerce international britannique a chuté de 15% environ à cause de la bureaucratie aux frontières. Le pays voulait devenir le Singapour de l'Atlantique. Il flotte aujourd'hui comme un bouchon sans direction. Conséquence, entre les deux rives de la Manche, c'est la France qui prend l'avantage. Voilà trois ans que Paris est la première destination des investissements étrangers, creusant l'écart avec Londres. France-Angleterre est un match sans cesse rejoué depuis plus de mille ans. Il se dispute aussi sur le terrain de l'économie. T F1 | Plateau François Lenglet.