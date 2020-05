Mise au point : le choc économique de la France est-il le même chez ses voisins européens ?

Avec moins 5,8% de croissance au premier trimestre 2020, notre pays a plongé davantage que l'Espagne et l'Italie. L'Hexagone s'en tire donc moins bien que ses voisins européens. Le chômage partiel touche aussi treize millions de personnes chez nous, soit 45% de la population active. Une proportion deux fois supérieure à celle de l'Allemagne. Comment expliquer cette différence ?