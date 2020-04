Mise au point : le soutien de l'État à Air France et Renault

Bruno Le Maire avait annoncé vendredi des prêts colossaux accordés à Air France et à Renault. Rien à voir avec les nationalisations idéologiques de 1982, l'État aide actuellement des entreprises en difficulté temporaire. Air France va bénéficier d'un prêt de 7 milliards d'euros pour passer la crise. Toute la difficulté pour l'État brancardier, c'est de ne pas sauver les entreprises qui sont déjà condamnées. Le soutien de l'État va donc être utilisé pour accélérer les restructurations et non pas pour les éviter.