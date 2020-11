Mise au point : les aides fournies par l'État aux entreprises sont-elles suffisantes ?

Les aides fournies par l'État, aux entreprises pour pallier la crise sanitaire sont efficaces. Actuellement, il y a 35% de faillite en moins par rapport à l'année 2019 grâce aux allocations diverses, aux reports de charges, aux allègements de loyers. Le geste était indispensable pendant la crise. Pourtant, le risque de stopper le mouvement de sélection naturelle des entreprises est de congeler l'innovation et le progrès technique, car les entreprises qui devaient disparaître se retrouvent aussi soutenues. Cette année 2020, le déficit budgétaire de l'État va approcher 250 milliards d'euros. Donc, il faudra arrêter cette gigantesque perfusion un jour, mais quand ? L'interrompre trop tôt, c'est prendre le risque de provoquer la catastrophe sociale et d'avoir versé ces aides pour rien, en faisant mourrir aussi des entreprises viables. En outre, plus le temps va passer, plus l'élection présidentielle s'approchera. Si le président était candidat à un second mandat, comment imaginer qu'il appuyera sur le bouton qui fait monter le chômage ?