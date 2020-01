Mise au point : les enjeux du mouvement contre la réforme des retraites

Il n'y a rien eu de comparable au conflit sur la réforme des retraites, par sa durée et surtout par sa nature, selon François Lenglet. Comme il n'y a pas qu'un seul, mais une multitude de fronts, l'exécutif va avoir du mal à trouver le compromis qui règle tout. Il risque de subsister une atmosphère de guérilla sociale, pour déboucher sur un régime universel limité par les particularismes et les exceptions avec une transition longue et coûteuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.