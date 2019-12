Mise au point : les Français pourront-ils vivre avec le système de retraite actuel ?

Chaque année, l'Hexagone compte cent à deux cent mille retraités supplémentaires. D'ici à 2070, notre pays pourrait avoir dix millions d'habitants en plus. Pour l'essentiel, ce seront des plus de 65 ans à cause du vieillissement. Deux générations de retraités cohabiteront alors, tandis que le nombre d'actifs va diminuer en proportion de la population. C'est l'impasse financière qui menace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.