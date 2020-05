Mise au point : les milliardaires américains vont-ils assumer des responsabilités régaliennes ?

Elon Musk s'est substitué à la Nasa en lançant sa propre fusée dans l'espace. Bill Gates sauve des millions de gens avec sa fondation. Et Mark Zuckerberg projette de mettre en circulation sa propre monnaie électronique privée, la Libra. Selon François Lenglet, notre spécialiste économie, l'émergence de gigantesques fortunes boursières dans la technologie serait à l'origine de ce rapport de forces bouleversé entre ces milliardaires et les gouvernements.