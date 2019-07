Mise au point : pourquoi le gouvernement a-t-il anticipé la réforme des retraites ?

Le gouvernement a anticipé la réforme des retraites suite à la détérioration de la situation budgétaire de l'État. Pour éteindre la crise sociale de l'hiver 2018, il a dû concéder 17 milliards d'euros de mesures de pouvoir d'achat, aggravant le déficit. Alors, quid de l'allongement de la durée de cotisation et de l'âge légal de départ à la retraite ? Notre spécialiste économie François Lenglet nous livre son analyse sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.