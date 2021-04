Mise au point : pourquoi les grandes puissances partent toutes à la conquête de la Lune ?

La guerre de la Lune a déjà commencé, estime François Lenglet. Au moment même où Thomas Pesquet décollait pour l'ISS, les Russes annonçaient qu'ils quittaient ce programme de coopération internationale pour lancer leur propre vaisseau et s'associer avec la Chine. Huit jours avant, c'était la Nasa qui passait commande d'une navette pour expédier des hommes sur l'astre nocturne en 2024. Avec un avertissement, cette fois-ci, les Américains partent sur la Lune pour y rester. Présence permanente à partir de 2028. Et il y a peu, c'était la Chine qui rapportait des échantillons lunaires pour les analyser secrètement à Pékin, dans l'espoir d'y trouver de l'Hélium 3, c'est un carburant ultra efficace qui vaut ici-bas un million d'euros le kilo. Pour notre spécialiste économie, si les grandes puissances veulent ainsi décrocher la Lune, c'est tout bonnement pour y construire des colonies afin d'exploiter le sous-sol, riche en minerais et terre rare, de construire des bases habitées et des systèmes de surveillance militaire extraterrestre. En 2020, Donald Trump a signé un décret autorisant la propriété privée sur la Lune au mépris des traités internationaux. Un droit de propriété pour garantir aux entreprises qui s'associeront à la conquête spatiale de rentrer dans leurs frais.