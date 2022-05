Mise au point : pourquoi les mots souveraineté et planification apparaissent-ils dans le nouveau gouvernement ?

Bruno Le Maire est chargé de la souveraineté industrielle et numérique et Marc Fesneau de la souveraineté alimentaire. Les pénuries de masques, de vaccins, de semi-conducteur, d'huile, ainsi que la crainte de manquer de gaz sont passées par là. Le premier Emmanuel Macron voulait libéraliser. Le second, lui, affiche son ambition de protéger avec la préférence nationale en matière d'économie. L'esprit des temps a changé. Le président s'y conforme. La planification, elle, est associée à l'écologie dans l'ordre de mission de la Première ministre. Un vocable qui sent un peu la naphtaline et les trente glorieuses, quand l'économie était tenue d'une main ferme par l’État. Et c'est un emprunt à une position de gauche qui perd le monopole de l'un de ses thèmes clé. En comptant Élisabeth Borne, trois ministres sont chargés de l'écologie, contre un seul en 2017. C'est dire si la question climatique est montée depuis cinq ans. Elle a fait une victime, le ministère des Transport qui a disparu. L'environnement l'emporte désormais sur la mobilité. Quant à la ministre des Sports, elle se voit chargée aussi des Jeux olympiques et paralympiques. On aurait pu rajouter "et des médailles d'or". Après tout, le ministre du Travail s'appelle bien ministre du plein-emploi. T F1 | Plateau F. Lenglet