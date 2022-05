Mise au point : pourquoi les pénuries se multiplient-elles ?

Partout, les délais de livraison s'allongent. Comptez entre 12 à 18 mois pour une voiture neuve et presque un an pour vélo électrique et des mois pour des meubles ou des chaudières domestiques. Pour le bois, l'acier, les tuiles, et les fenêtres, ... Tout manque. Et les consommateurs, non contents de payer plus cher, piétinent dans les fils d'attente, comme nos parents et grands-parents dans les années 70. A l'époque, il fallait patienter deux ans pour avoir le téléphone. Si les pénuries se multiplient, c'est parce que la demande tire de tous les coins de la planète. La reprise post Covid a été forte et presque universelle. Elle chauffe à blanc les usines. De plus, avec la guerre en Ukraine et la reprise de l'épidémie en Chine, ce sont maintenant les chaînes d'approvisionnement qui sont rompues. Demande en hausse et production freinée, il n'en fallait pas davantage pour étirer les délais et faire grimper les prix. Pénuries et inflation, voici les nouveaux habits du capitalisme. Le changement est considérable par rapport aux années récentes où s'était imposé le "tout, tout de suite", grâce à Internet et à la mondialisation. Un changement auquel nous allons devoir nous accoutumer pour réduire les émissions de carbone. En effet, la rapidité consomme plus d'énergie que la lenteur. Bienvenue dans l'économie de la patience. T F1 | Plateau F. Lenglet.