Mise au point : quelles aides aux entreprises pour faire face au coronavirus ?

Après avoir additionné toutes les mesures de soutien à la croissance annoncée par les pays du G7 sur les cinq derniers jours, notre spécialiste économie François Lenglet a affirmé qu'on approche les 3 000 milliards d'euros. À ça s'ajoute 6 000 milliards d'euros venant des banques centrales. Et à situation exceptionnelle, moyens d'exception. Les banques centrales vont créer de l'argent et prêter aux États qui auront du mal à rembourser. Le risque d'inflation est alors grand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.