Mise au point : Quelles leçons les multinationales peuvent-elles tirer de leur mésaventure russe ?

Il n’y a pas que le risque de confiscation. Toutes les grandes entreprises qui travaillent ou travaillaient en Russie, en ne citant que Renault, Total Énergie, groupe Auchan, sont désormais soumises à une forte pression pour partir de la Russie. Une pression politique et une pression de l’opinion publique. Leur mésaventure nous rappelle que la vie des affaires ne peut pas s’affranchir de la politique. Parce que comme toutes les activités humaines, l’économie entre dans le champ de la morale. On a pu croire le contraire lorsque les multinationales sont allées planter leur drapeau aux quatre coins du monde. C’est fini. Le retour de la guerre en Europe a ramené “à la maison” les entreprises et les investisseurs. L’invasion de l'Ukraine a accéléré une démondialisation que l’économie avait déclenchée. Nos grandes entreprises auraient tout intérêt à méditer cette leçon russe parce qu’elles commercent massivement avec une Chine qui n’est pas un modèle de démocratie et de bienveillance. LVMH, le géant français du luxe, a réalisé en Chine près du tiers de ses ventes. Volkswagen, le constructeur auto, a dégagé la moitié de ses profits. Quand Pékin envahira Taïwan ou qu’un nouveau massacre de Tian'anmen se produira, des milliards auront moins d’éclats. Pour dire : avec le diable, mieux vaut avoir une longue cuillère. T F1 | Reportage