Mise au point sur la propagation des maladies

De tout temps, les virus ont emprunté les trajets du commerce, avec parfois des épidémies bien plus graves. De la peste noire en 1346 à la tuberculose au Canada en 1880, en passant par la variole et la grippe emmenées par les conquistadors en l'Amérique, ces ennemis ont toujours été dans nos pas et étroitement liés à nos échanges.