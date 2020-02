Mise au point sur les conséquences de l'épidémie de Coronavirus sur l'économie mondiale

En paralysant la Chine, ce virus s'attaque au cœur de l'économie planétaire. Ce pays compte pour 19% de l'économie mondiale. Sa part dans le commerce international a plus que doublé. Dans l'électronique, l'automobile, et même l'industrie pharmaceutique... Une Chine arrêtée, ce sont donc des usines du monde entier qui ralentissent. Comme si le virus avait frappé la mondialisation même. François Lenglet nous donne plus d'explications sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.