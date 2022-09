Mise au point sur les défaillances d'EDF

"Des pénuries d'électricité possible cet hiver, des milliards d'euros de perte, dix ans de retard sur l'EPR... L'instrument de la souveraineté énergétique française est en difficulté, au pire moment, alors que la guerre d'Ukraine a fait de l'énergie un bien rare et cher. Devant ces déboires, un cri unanime comme dans une fable de la Fontaine : 'haro sur le baudet !'. Ça serait la faute de l'entreprise de son impréparation, de son culte du secret, de l'arrogance de ses ingénieurs...", déclare François Lenglet. "C'est quand même faire peu de cas de la responsabilité de l'État français, qui supervise EDF comme tutelle et comme actionnaire. L'État qui fait jouer à EDF le rôle de Saint-Bernard en lui commandant de reprendre les débris d'Areva, le constructeur des centrales, l'une des plus grosses faillites françaises de l'histoire. L'État qui demande enfin à EDF de financer le bouclier tarifaire à hauteur de 10 milliards d'euros", explique-t-il. "N'oublions pas le pouvoir politique, après l'accident de Fukushima, François Hollande, puis Emmanuel Macron, avaient programmé délibérément le déclin du nucléaire pour s'assurer les faveurs des écologistes. Un choix qui n'a pas permis pour autant d'avancer vraiment sur l'éolien et le solaire. C'est tout ça qui a mis le baudet sur le flanc, avec une addition qui arrive sur nos factures d'électricité", ajoute le spécialiste économie de TF1. TF1 | F. Lenglet