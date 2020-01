Mise au point sur les enjeux de la réélection de la présidente de Taïwan

La réélection samedi de la présidente de Taïwan, Tsai Ing-Wen, pourrait déstabiliser la planète. Elle a été largement réélue parce qu'elle défend l'indépendance de son pays face à Pékin, avec le soutien militaire des États-Unis. Pékin veut au contraire réunifier toute la Chine, parce que Taïwan est le centre de production mondiale le plus avancé en électronique. Celui qui contrôle l'île sera alors le maître des technologies du XXI? siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.