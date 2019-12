Mise au point sur les prestations sociales dans l'Hexagone

Comment et à qui attribuer les prestations sociales ? Tous les débats économiques français sont désormais concentrés sur cette question. En moyenne, le tiers du revenu des ménages provient de ces prestations. La France est l'un des pays au monde où elles sont les plus importantes. Mais d'où vient l'argent utile à leur financement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.