Mise au point sur l’héritage et les droits de succession

Le poids de l’héritage ne cesse de se renforcer. Les successions comptent désormais pour 60% du patrimoine des Français, alors que cela n’était que 30%, il y a 50 ans. Les inégalités de naissance se reproduisent donc davantage. Avec l'allongement de la durée de vie, l’âge moyen de l’héritier ne cesse d’augmenter. Il est actuellement de 57 ans contre 30 ans au début du 20e siècle. Le capital des générations précédentes passe des mains des très vieux à celle des vieux. Il ne sert plus à établir les jeunes, mais à compléter la retraite. D’où les propositions des candidats pour faciliter les donations avant le décès. Paradoxalement, notre système actuel n’est pas si pénalisant. Actuellement, deux parents peuvent donner sans impôts jusqu’à 260 000 euros par enfant, une fois tous les 15 ans. Changer ce seuil, comme le propose Le Pen, Zemmour, Pécresse, ne ferait que profiter aux 10% de Français les plus fortunés qui reçoivent plus de 500 000 euros dans leur vie. Est-ce vraiment la priorité ? La France applique des prélèvements sur l’héritage, parmi les plus élevés d’Europe, mais cet argument vaut pour tous les impôts. Autant commencer par baisser ceux des vivants plutôt que ceux des morts. T F1 | F. Lenglet