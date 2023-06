Misère, kidnappings et scènes de guerre : plongée au cœur du drame haïtien

Le chaos règne en Haïti, gangrené par la violence de gangs, qui multiplient kidnappings et assassinats. Les reporters de TF1 Michel Scott et Antoine Pocry se sont rendus au cœur de cet enfer, où le quotidien des habitants, entre peur et misère, est devenu invivable. Regardez leur reportage long format.