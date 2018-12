Miss France 2019 : retour triomphal à Tahiti

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, est arrivée ce vendredi 21 décembre à Tahiti. Elle a pu mesurer les effets de sa nouvelle notoriété en rapportant la couronne sur son île après vingt ans d'attente. Reçue comme une reine, ils étaient des centaines à l'attendre et certains ont patienté plusieurs heures. Elle restera avec ses proches le temps des fêtes de fin d'année. Viendra ensuite le moment de repartir pour poursuivre cette aventure Miss France qui ne fait que commencer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.