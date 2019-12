Miss France 2020 : des répétitions avec les décors et les costumes

Arrivées à Marseille, l'heure n'est plus à la détente pour les candidates au titre de Miss France 2020. Des centaines de personnes sont venues voir leurs répétitions générales et ont assisté à la mise place des décors. Pour cette édition, les Miss vont faire escale dans de nombreux pays. Avec les derniers ajustements à faire, c'est pour certains l'intérêt de cette représentation. Une fois le public parti, les candidates ont enfilé les costumes des finalistes. C'est pour elles une parenthèse enchantée avant l'élection. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.