Miss France 2020 : l'aventure de Clémence Botino a déjà commencé

Le titre de Miss France 2020 a été remporté par Clémence Botino. Elle devient ainsi la troisième Miss Guadeloupe à décrocher cette couronne. La jeune femme de 22 ans devra donc mettre entre parenthèse son master d'histoire de l'art pour se consacrer à sa nouvelle vie. A peine élue, elle enchaîne les photographies et interviews, et ce avec le sourire malgré la fatigue. Ce 15 décembre 2019 au petit matin, sa première séance photo a commencé sur le balcon d'un grand hôtel marseillais, en nuisette.