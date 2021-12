Miss France 2022 : sur les traces de la Miss féministe

Le soleil vient de se lever sur la plage de Cabourg. Une robe de princesse, une couronne, voici Diane Leyre, la nouvelle Miss France dont la toute première séance photos pour un célèbre magazine s'annonce épique. La jeune femme de 24 ans, originaire de Paris, ne se laisse pas désarçonner. Samedi soir, lors de l'élection, c'est aux Français qu'elle demandait de l'adopter. Un vœu exaucé. Très vite, ses parents la rejoignent sur scène. Il est temps de partir, la jeune femme jusque-là promoteur immobilier doit s'acclimater à sa couronne. Toujours à ses côtés désormais, Sylvie Tellier. "Je crois que je réalise qu'aujourd'hui, ça y est, je suis Miss France, et ça donne des frissons de dire ça", se réjouit-elle. Une Miss France qui, dès le début de son règne, doit répondre à des questions politiques. Samedi soir, lors de l'élection, Diane Leyre s'annonçait féministe. "A chacun sa définition du féminisme, mais pour moi, c'est prendre le pouvoir de sa vie. Hier quand j'étais sur scène je me suis sentie forte, femme et fière", explique-t-elle. S'affirmer, elle compte bien le faire durant toute son aventure Miss France. TF1 | Reportage C. Casanova, M. Gatineau, G. Vuitton