Miss France : couronnée à 18 ans !

La nouvelle ambassadrice de l'élégance française nous a accordé sa première interview. Indira Ampiot voulait le prouver, l'âge ne définit pas la maturité. A seulement 18 ans, elle remporte la couronne de Miss France 2023 : "Je suis trop contente, heureuse. Plein d'émotions". Ses parents ont bien sûr fait le voyage. Pour son père, cette couronne est la clé qui ouvrira mille portes : "Tu as ta fiche sur Wikipédia". Qu'importe qu'elle soit la reine de la fête, Cendrillon s'échappe. A l'aube, elle devrait être à Paris. Trois heures de voiture débutent. Une nuit sans sommeil vite oubliée à la vue de sa chambre : "C'est trop bien. C'est incroyable". Pas le temps de flâner, ni d'essayer toutes ses robes, c'est parti pour une longue journée d'interviews et de photos. Miss France sait-elle ce qu'elle va faire à seize heures : "Il y a le match. On va regarder, ça c'est sûr". La couronne est chez elle. Les Bleus n'auront qu'à prendre exemple et ramener la coupe à la maison. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Clerc