Miss France : qui va succéder à Miss Normandie ?

Il a fallu des heures et des journées de répétition pour que les Miss exécutent parfaitement ce tableau. C'est la première fois qu'elles investissent cette scène du Zénith du Caen dans les conditions du grand spectacle de ce samedi soir. "Tout se concrétise. Là, on a enfin les lumières, les décors et les danseurs aussi en plus. C'est juste magique de voir ça", lance l'une d'elles. Courir après le temps, elles ne cessent de le faire et ce ne sont pas les seules. Les costumières veillent aux moindres détails. Elles ont créé près de 200 tenues et n'ont parfois que quatre minutes pour revêtir les 29 candidates entre deux chorégraphies. Les ajustements sur scène, les caméras, les lumières, les emplacements... rien n'est laissé au hasard en un temps record. Pour l'émission de ce soir, 450 personnes s'activent sous l'œil du producteur. "C'est comme de la haute horlogerie. Vous avez une Miss qui part avec une seconde de retard et c'est toute la chorégraphie qui s'effondre derrière", explique Frédéric Gilbert, producteur de l'émission Miss France. Les répétitions se poursuivent cet après-midi pour qu'aucune fausse note ne vienne gâcher la soirée de l'élection. TF1 | Reportage C. Casanova, M. Gatineau