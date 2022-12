Miss Guadeloupe, Indira Ampiot, est devenue Miss France 2023

Indira Ampiot est la nouvelle Miss France 2023. Elle a été couronnée hier soir. Du haut de ses 18 ans, elle n'a pas encore réalisé que sa vie va changer après son sacre. La nouvelle ambassadrice de l'élégance française nous a confié qu'elle vit un "rêve éveillé" et qu'elle a été surprise lorsqu'on l'a appelé "Miss France" pour la première fois. "Je suis toujours sur un petit nuage", a-t-elle ajouté. En devenant Miss France 2023, Indira Ampiot accède à la notoriété. D'ailleurs, son père le lui a signifié hier lors de son sacre en déclarant qu'elle a désormais "sa fiche sur Wikipedia". En ce qui concerne cette nouvelle popularité, la jeune femme affirme qu'elle est à la fois prête et non à y faire face. Indira Ampiot a choisi de consacrer son règne de Miss France 2023 à l'engagement dans la lutte contre le cancer. Un choix qu'elle a pris pour rendre hommage à sa grand-mère. Atteinte par cinq types de cancer, elle est restée "une femme très coquette" malgré la maladie. Selon la reine de beauté, le fait de se faire maquiller et coiffer lui redonnait un peu d'espoir et de baume au cœur. "Je veux apporter ce sentiment à toutes les femmes", a-t-elle souligné.