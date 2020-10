"Miss", un film qui casse les codes

Il y a des rêves plus ou moins faciles à réaliser, mais celui d'Alex est de l'ordre de l'impossible. Depuis ses neuf ans, il veut devenir une Miss France. Voilà l'histoire que raconte le film "Miss" de Ruben Alves. Pour incarner Alex, le réalisateur a fait appel à Alexandre Wetter, dont l'histoire personnelle est à peu près similaire. C'est d'ailleurs ce qui l'a inspiré. A son arrivée à Paris, Alexandre Wetter voulait défiler pour Jean-Paul Gaultier, mais en femme, en talon et en corset. Un rêve qu'il a réalisé. "Il a les épaules, il a les armes pour être le premier rôle d'un film", a confié Ruben Alves. Pour son premier rôle au cinéma, Alexandre a dû perdre dix kilos et a suivi des cours intensifs de comédie. "Miss" est une fiction mais flirte avec l'actualité. En Belgique et en Espagne, des candidates transgenres ont déjà été autorisées à concourir. La société Miss France se dit prête à les accueillir.