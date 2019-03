En mission avec les gendarmes d'élite

Les 23 gendarmes du Psig de Villefontaine interviennent dans les secteurs les plus sensibles de la ville. Ils sont en première ligne dans la lutte contre la délinquance, les braquages et les violences. Cette unité d'élite dispose d'armes de guerre pour parer aux éventuelles attaques terroristes. Dans sa zone d'intervention, les cambriolages ont diminué de 5% en depuis 2013. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.