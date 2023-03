Mississippi : avec les sinistrés de la tornade

De loin, nous avons aperçu Tomy travailler sur le toit de ce qu'il reste de sa maison. Alors, nous sommes allés le voir. Lui et sa femme ont survécu à ce qu'il qualifie de "30 secondes les plus longues de sa vie. "On s'est réfugié juste ici. Et heureusement, cette partie de la maison est restée intacte. Ça a duré maximum 30-45 secondes, pas plus. On pouvait entre entendre le bruit de la toiture qui s'envolait", témoigne-t-il. Tomy habitait dans cette maison depuis 30 ans. C'était l'une des plus solides de la ville. Alors, aujourd'hui, il relativise. "On est tellement chanceux. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie, qui sont en train d'organiser des funérailles. Nous, on ne sait juste pas où on va habiter", poursuit-il. Certains habitants ont survécu en se réfugiant dans un réfrigérateur ou dans une cave. Au moins 26 personnes ont perdu la vie sur le passage d'une tornade dévastatrice dans le Mississippi. La majorité des victimes habitaient la petite ville de Rolling Fork. Dans l'État, c'est la tornade la plus meurtrière depuis 50 ans. Les vents ont soufflé jusqu'à 320 km/h. TF1 | Reportage A. De Précigout A. Poupon