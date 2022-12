Mitaines, plaids et doudounes : les employés s'adaptent aux 19°C

Doudoune sur le dos, écharpe sur les genoux, ce n'est pas évident de se réchauffer dans cette imprimerie. Pour affronter l'hiver, l'entreprise a fait ses stocks. "Des polaires assez épaisses pour équiper l'équipe dans l'atelier à subir les températures un peu plus fraîches", indique Nicolas Rouger, directeur de production chez Goubault Imprimeur à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique. Selon les pièces, il fait entre 15 °C et 19 °C. Pour faire des économies, il a fallu baisser de 2 °C les chauffages. Certains sont devenus maîtres dans l'art d'empiler les couches. Moins de chauffage, c'est l'occasion d'être inventif, quitte à sortir les plus belles pièces de sa garde-robe. En rire pour ne pas se refroidir. Sur les réseaux sociaux, aussi, on s'en amuse pour se moquer des collègues les plus frileux. Des degrés en moins, parfois difficile à vivre pour certains employés de bureau du quartier de la Défense. Consciente des efforts demandés, la direction de Myflexoffice a trouvé des solutions pour rendre le quotidien de ses salariés plus agréable. "Ils ont pris l'habitude de se regrouper dans les mêmes espaces de bureaux. Ça nous permet de libérer certains espaces que l'on va moins chauffer. Et également le fait de se regrouper au même endroit permet de remonter la température dans l'espace qu'ils vont occuper", a expliqué Anna Le Rest, directrice des opérations. Avec cette nouvelle disposition, l'entreprise prévoit d'économiser 10 % de sa facture d'électricité. TF1 | Reportage S. Prez, N. Hesse, O. Stammbach