Le débat de l’entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron aura lieu mercredi 3 mai. A chaque débat, des dialogues mémorables qui marquent les esprits. Une source d'inspiration pour le cinéma ou le théâtre. Les comédiens Jacques Weber et François Morel ont décidé de rejouer le débat de 1988 entre François Mitterrand et Jacques Chirac, dans un théâtre parisien.