Mobilier de jardin : comment réaliser de bonnes affaires ?

Jennifer et sa mère profitent du week-end prolongé pour aménager leur jardin. Elles viennent d'acheter d'occasion une table et trois chaises anciennes. Mais avant d'en profiter, il y a un peu de travail. "Je vais la poncer pour pouvoir enlever toute cette couche superficielle de rouille, pour ensuite pouvoir la repeindre avec une peinture spéciale pour tout ce qui est métal. Et ensuite, on sera bon pour repartir", déclare la jeune femme. Jennifer a pu économiser 400 euros en choisissant de passer du temps à bricoler et rénover elle-même ce mobilier de jardin. Elle a acheté ces meubles sur un site de brocante en ligne. Dans son entreprise, Florian met en relation vendeurs et acheteurs de vintage. Et en ce moment, c'est la catégorie jardin qui est mis en avant. "D'avril jusqu'à la rentrée de septembre, c'est vraiment le moment où elle cartonne le plus", déclare-t-il. Un salon de jardin à 320 euros, une lanterne à 13 euros ou un transat à partir de 50 euros. Le client peut chiner en un clic sans bouger de son canapé. Le public est au rendez-vous, le site comptabilise près de 3 millions de visiteurs chaque mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Corneille, S. Deperrois, C. Ebrel