Mobilisation des chasseurs : plus de 40 000 personnes dans toute la France

C'est la décision du Conseil d'État d'interdire certaines chasses traditionnelles d'oiseaux qui a mis le feu aux poudres. Mais cela fait des années que les chasseurs se sentent stigmatisés et ils l'ont dit haut et fort samedi dans les rues. À Mont-de-Marsan, Amiens, Forcalquier, Caen et Redon, plusieurs dizaines de milliers de personnes, vêtues de leurs traditionnels gilets de battues orange,ont défendu une culture et presque un mode de vie. Respecter la ruralité, nos traditions, notre culture, proclamaient les pancartes car c'est bien leur mode de vie qu'ils jugent menacé. Et à sept mois de l'élection présidentielle, la démonstration de force vaut une piqûre de rappel. Les chasseurs comptent bien peser lors du scrutin. Partout, des défilés en famille, plutôt bon enfant, 5 000 personnes se sont rassemblées à Redon (Ille-et-Vilaine), plus de 40 000 dans toute la France. Elles racontent une France fracturée, s'estiment stigmatisées, victimes de harcèlement. Cette semaine, le gouvernement s'est rangé du côté des chasseurs face au Conseil d'État pour autoriser certaines de ces chasses traditionnelles. Un geste de plus envers cet électorat décidément très courtisé, le président leur avait déjà accordé une réduction de moitié du prix de permis de chasse en début de mandat.