Mobilisation des "gilets jaunes" : des forces de l'ordre déployées pour éviter débordements et blocages

Au cours de la mobilisation des "gilets jaunes", les forces de l'ordre avaient pour consignes de n'intervenir qu'en cas de nécessité. Elles avaient pour aussi mission de protéger les sites stratégiques et de ne pas laisser s'installer des barrages bloquants sur les autoroutes. Pour gérer les manifestations de ce samedi 17 novembre 2018, policiers et gendarmes ont dû s'adapter à chaque situation.