Mobilisation "gilets jaunes" : les politiques à la remorque ?

Depuis son éclatement sur les réseaux sociaux, beaucoup avaient mis en garde contre la récupération politique du mouvement des "gilets jaunes". Ce samedi 17 novembre 2018, on a effectivement vu plusieurs responsables de partis politiques sur le terrain. Comment les manifestants ont réagi face à leur présence ? Est-ce qu'ils étaient tous les bienvenus ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.