Comment la mobilisation pacifique des gilets jaunes s'est-elle transformée en une violente manifestation?

La mobilisation de ce 08 décembre 2018 représente l'acte 4 du mouvement des gilets jaunes qui dure depuis un mois et demi. La première a eu lieu le 17 novembre 2018 avec plus de 2 200 blocages sur les routes. Le but de l'acte II a été d'atteindre la capitale le 24 novembre 2018 pour mieux se faire entendre. Cela a donné place à la violence lors des manifestations du 1er décembre 2018, l'acte III. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.