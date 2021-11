Mobylettes : la nostalgie plein pot !

Un démarrage capricieux, l'odeur âcre d'un pot d'échappement, voici nos machines à remonter le temps. Le modèle mythique Peugeot 103 ou la marque Mobylette qui devient un nom commun mobylettes conduites par un gang de Hells Angels nordistes qui s'appelle Les Ch'tis cubes des Weppes. Cinq amis ont fondé le club il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils sont parfois 200 bikers à prendre la route ensemble. Ils le jurent, c'est loin d'être ringard. "C'est l'évasion, c'est un petit peu de la nostalgie, de souvenirs, de la liberté de se retrouver tous ensemble", dit Jacky Calonne, président de cette association. L'histoire d'amour a débuté en 1949. Depuis, ces pétrolettes ont fait beaucoup de chemins. Ceux qui sont nés après les années 80 doivent apprivoiser le moteur à deux temps et le bon coup de pédale pour être dans le sillage de plusieurs générations de Français. La jeunesse des années yéyé, celle de mai 68, puis la génération Giscard. Un demi-siècle plus tard, la mob est un accessoire de mode que les groupes de rock arborent dans les clips ou que les collectionneurs exposent comme des pièces de musée comme c'est le cas au Donjon de Vez (Oise) La jeune génération a bien compris que ça vaut le coup de fouiller dans le garage. Arthur a retrouvé cette vieille monture abandonnée par son père et il compte bien lui redonner vie. Le garage Noil est tenu par des passionnés d'à peine 25 ans. Leur idée, transformer en bolide électrique des cyclomoteurs bien plus âgés qu'eux. Comptez 900 euros et 1h30 de travail, mais semble-t-il, ça vaut vraiment le coup. D. De Araujo, N. Clerc, F. Le Goïc