La mode du 2 sports en 1 se multiplie

Le sport connaît aujourd'hui une nouvelle tendance. Il s'agit du deux sports en un. En effet, vous aurez désormais le luxe de pratiquer deux activités sportives à la fois. Une tendance qui demande davantage d'efforts, mais également deux fois plus de plaisir. Un peu partout dans notre pays, le sport combiné se multiplie. L’occasion de se dépenser encore plus et de démultiplier ses qualités sportives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.