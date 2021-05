Mode de vie : Los Angeles, le temple du skate

Los Angeles est la capitale mondiale incontestée de la glisse. C'est la culture de toute une ville. Enfants ou adultes, hommes ou femmes, tout le monde fait du skate. Sur la plus célèbre place de Californie, l'ambiance est décontractée. Le soir sur Venice Beach, ils viennent de tout Los Angeles pour pratiquer ce sport, échanger des astuces. Et dans cet univers longtemps occupé par les garçons, les filles y font jeu égal. Avec ses lumières uniques et son histoire, Los Angeles est devenue le centre de l'industrie du skateboard. Aurélien Giraud, champion de France à 23 ans, est à la conquête de la ville, épicentre de la planète de la glisse. Aujourd'hui, il survole les compétitions et se prépare aux Jeux olympiques. Même dans la cité des Anges, la capitale du skate, les Américains qui le croisent sont médusés. Mais même pour un champion comme lui, Los Angeles est une étape obligatoire. En ville, les planches à roulettes sont partout. Elles ont d'ailleurs été inventées à Los Angeles dans les années 60 par des surfeurs qui attendent les vagues. Mais très vite, cette invention périclite. Glisser sur des rues plates, c'est ennuyeux. Dans les années 70, une sécheresse historique frappe la Californie et cela va changer l'histoire de ce loisir. Le skateboard moderne est né. La mode explose. À Los Angeles, le "Skateboarding Hall of Fame and Museum" a été créé à Simi Valley pour conserver l'histoire de la planche à roulettes.