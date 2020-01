Mode et déco : les années 70 de retour dans les salons

Des couleurs acidulées, des formes géométriques, le goût de la provocation, celui de la créativité débridée... Le style bien particulier des années 70 revient fort cette année dans la mode et déco. L'inspiration vient de la même époque, mais un style radicalement différent, avec une tendance hippie et une ambiance végétale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.