Le modèle noir sort de l'ombre

La servante noire de la célèbre "Olympia" dans le tableau de Manet, Joseph, le modèle star de Géricault ou encore Joséphine Baker sont autant de modèles noirs, des écoles d'art et des ateliers parisiens sur lesquels on s'attarde avec un nouveau regard. Ces personnages ont inspiré bien des artistes et dont on a parfois oublié les noms. Mais ils ont eu une place particulière dans la lutte contre la ségrégation et les préjugés.