Modérateur : le métier le plus éprouvant du net

Les modérateurs sont indispensables. Ce sont eux qui contrôlent les contenus publiés en ligne et suppriment ceux qui sont jugés choquantes. Leur tâche est éprouvante et très répétitive. À terme, l'intelligence artificielle se chargera de ce travail ingrat. Mais pour le moment, elle n'est pas encore tout à fait au point. Alors en attendant, des humains regardent ces vidéos pour que vous n'ayez pas à les voir.