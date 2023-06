Mohammed ben Salmane : l'offensive diplomatique

C'est sa deuxième visite officielle en France en moins d'un an. Mohammed ben Salmane, MBS, s'active pour dépoussiérer et redorer son image et celle de son pays. Oublier l'assassinat du journaliste et opposant, Jamal Khashoggi, il y a cinq ans. Ben Salmane veut se rendre indispensable dans le jeu diplomatique. Rapprochement avec la Russie et la Chine, normalisation des rapports avec l'Iran, impensable, il y a quelques années encore. Le prince héritier veut refaire totalement la réputation de son pays. À Paris. Il vient pour plaider la candidature de Riad, à l'exposition universelle de 2030. Il a le soutien d'Emmanuel Macron, qui espère faire de lui un allié dans d'autres dossiers. Le prince saoudien s'est lancé dans une frénésie d'investissement, pour sortir son pays de la dépendance aux pétroles. Il y a le football et les stars planétaires recrutés à prix d'or, mais aussi et surtout, les projets pharaoniques, présentés à grand renfort de vidéos 3D. Une ville entière rectiligne et entourée d'un mur de verre de 500 mètres de haut, neutre en carbone. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, F. Jolfre, S. Maloiseaux