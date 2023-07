Moins chaude et moins chère : la Bretagne fait le plein

Vous l'avez choisie pour la diversité de ses paysages, ses activités sportives et surtout son climat. La plage de Bénodet (Finistère) fait 23°, un oasis pour les vacanciers. La région enregistre déjà plus 20% de fréquentation par rapport à l'année 2022, en partie parce qu'elle est plus épargnée par les aléas climatiques. Côté hébergement, les habitudes ont changé. En 2022, les Français réservaient à la dernière minute. Cette année, ils ont choisi la Bretagne plusieurs mois à l'avance. "On a eu beaucoup de réservations qui sont arrivées dès le mois de décembre, avec plutôt des longs séjours.", dit Nathalie Coriton, directrice hébergement de l'Hôtel "Le Cornouaille” de Bénodet. La Bretagne est aussi réputée moins chère, grâce à ses nombreux sentiers de randonnée et de vélos, activités complètement gratuites. Face à cette popularité, certaines activités comme la balade en mer, affiche très vite complet, sans possibilité d'augmenter leurs offres. Et pour des tarifs plus intéressants, la première semaine de juillet et le mois de septembre sont à privilégier, avec des prix 20% moins chers en moyenne. TF1 | Reportage E. Vinzent, J. Denniel